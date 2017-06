Ignacio Walker: "El problema de Chile no es el Partido Comunista, es la desigualdad"

Ignacio Walker visitó esta mañana al ex Presidente Aylwin, donde se refirió a los rumores que han surgido sobre las diferencias, sobre todo valóricas, que mantienen con el PC. "El problema de Chile no es el partido Comunista, es la desigualdad, la injusticia y el abuso", indicó el senador.



Walker afirmó que su tienda política priorizará el programa que ha publicado la Nueva Mayoría, más allá de las distancias que existen en concreto entre la DC y el Partido Comunista.



"Nosotros como partido vamos a estar en la vanguardia para la aplicación del programa de gobierno, no vamos a ser vagón de cola, porque éste es nuestro programa", señaló el timonel falangista.



El senador DC agregó que "siempre han estado comprometidos con la justicia, reformas y cambios sociales, por lo que las reformas tributarias y educacional son nuestro programa. Tenemos que juntar una mayoría política que sea una base del gobierno de Michelle Bachelet y en eso vamos a empeñar todos nuestros esfuerzos".