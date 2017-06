Comisión revisora del Censo: "El informe de consultores internacionales no aportó evidencia nueva"

"Nuestro objetivo es que Chile tenga el Censo que se merece", esas fueron las palabras de Osvaldo Larrañaga, miembro de la comisión externa revisora del Censo 2012, quien aseguró que a pesar del informe de consultores internacionales, mantienen las recomendaciones que realizaron en agosto.



Por su parte, David Bravo, también integrante de la comisión, indicó que "el informe de los consultores extranjeros no nos aportó evidencia nueva, ellos desechan evidencia, simplemente no la examinan"



Bravo agregó que la comisión internacional obvio los antecedentes que ellos advirtieron sobre los problemas con la cobertura del Censo 2012. "Lo más fuerte y lo más llamativo es el tema de la cobertura, para ellos no es un problema, simplemente no existe", indicó el economista.