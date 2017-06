Andrés Chadwick por dichos de Quintana: "Me imagino que no querrá pasar retroexcavadora a 20 años de la Concertación"

El ex ministro del Interior se refirió a las palabras del presidente del PPD que hasta hoy dejan coletazos.

Siguen los coletazos tras las palabras de presidente del PPD y vocero de la Nueva Mayoría, Jaime Quintana, esta vez el que respondió fue el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick.

"Me imagino que no querrá pasar la retroexcavadora a lo que fue la Concertación durante 20 años", indicó el ex senador UDI.